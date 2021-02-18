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В Іспанії мітинги на підтримку репера знову переросли в заворушення (відео)

18 лютого, 00:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поліція застосувала гумові кулі і палиці

У центрі столиці Іспанії Мадриді мітинг на підтримку арештованого репераПабло Аселя до вечора середи, 17 лютого, знову переріс в заворушення і сутички з поліцією.

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Про це повідомляють місцеві ЗМІ і очевидці в соцмережах.

Спочатку сотні людей, що зібралися на головній площі, вигукували вимоги звільнити музиканта, але потім протестувальники почали ламати дорожні знаки і перевертати смітники. На одній з вулиць звели, а потім підпалили барикаду.

Поліція застосувала проти протестуівальників гумові кулі, кийки і сльозогінний газ.

Неспокійно було і в Барселоні – на одному з головних проспектів протестувальники підпалили раніше зведені барикади і почалися сутички з поліцією. Правоохоронці у відповідь застосували гумові кулі.

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Зазначимо, репера Пабло Аселя засудили за прославляння ліворадикального тероризму і образу монархії, в 2018 році суд засудив його до дев'яти місяцем ув'язнення за висловлювання зі згадуванням терористичної організації GRAPO.

12 лютого він мав добровільно прибути до в'язниці, проте відмовився це зробити і 16 лютого забарикадувався в університеті разом з прихильниками.

Нагадаємо, в листопаді в Іспанії тривали масові протести проти карантину, на яких також відбувалися зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями.

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Іспинія протести Мадрид мітинг заворушення Барселона репер
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