В Іспанії виявили перший випадок "бразильського" штаму коронавірусу

В Іспанії зафіксували перший випадок захворювання бразильським штамом коронавірусу.
Про це повідомляє The Associated Press.
Захворів 44-річний чоловік, який літаком прибув до Мадрида з Бразилії. У нього був з собою негативний ПЛР-тест, але під час перевірки з'ясувалося, що у нього є вже антитіла.
Пацієнта доставили в міську лікарню, а незабаром у нього підтвердилася вперше виявлена в Бразилії мутація.
Раніше ми також повідомляли, що в Канаді зафіксували перший випадок зараження новим штамом з ПАР. А в США напередодні виявили "свій" варіант – він поширюється на 50% швидше, ніж "базовий".
Також повідомлялося, що в Японії виявили новий штам коронавірусу - він відрізняється від тих, що зафіксували в Великобританії або ПАР.
Мутований вірус виявили у чотирьох осіб, які прилетіли в Токіо з Бразилії.
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