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В Іспанії виявили перший випадок "бразильського" штаму коронавірусу

6 лютого, 03:26

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Захворів 44-річний чоловік

В Іспанії зафіксували перший випадок захворювання бразильським штамом коронавірусу.

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Про це повідомляє The Associated Press.

Захворів 44-річний чоловік, який літаком прибув до Мадрида з Бразилії. У нього був з собою негативний ПЛР-тест, але під час перевірки з'ясувалося, що у нього є вже антитіла.

Пацієнта доставили в міську лікарню, а незабаром у нього підтвердилася вперше виявлена в Бразилії мутація.

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Раніше ми також повідомляли, що в Канаді зафіксували перший випадок зараження новим штамом з ПАР. А в США напередодні виявили "свій" варіант – він поширюється на 50% швидше, ніж "базовий".

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Також повідомлялося, що в Японії виявили новий штам коронавірусу - він відрізняється від тих, що зафіксували в Великобританії або ПАР.

Мутований вірус виявили у чотирьох осіб, які прилетіли в Токіо з Бразилії.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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Мадрид штам мутація коронавірус
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