У Іспанії викрили злочинне угруповання з філіями в Україні та Польщі

Іспанські правоохоронці затримали 17 осіб під час операції проти транснаціональної мережі, що займалася сексуальною експлуатацією жінок з Росії та Польщі, а також торгівлею наркотиками і шахрайством з кредитними картками.

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Про це йдеться в повідомленні поліції Іспанії.

Зазначається, що злочинна мережа, що базувалася в провінціях Аліканте і Валенсія (Іспанія) і мала відділення в Польщі, Німеччині, Великій Британії, України і Росії, обманом примушувала жінок займатися проституцією, надаючи жертвам фальшиві медичні довідки, щоб вони могли виїхати зі своїх країн, незважаючи на закриття кордонів через COVID-19.

Розслідування почалося завдяки скарзі, поданій однією з жертв мережі, яка після розслідування підтвердилася.

"Після низки вжитих кроків агенти підтвердили існування цього злочинного угруповання, що облаштувалося в Іспанії і залучало жінок у країнах їхнього походження брехливими обіцянками роботи в Іспанії, Англії чи Німеччини" , – йдеться в повідомленні.

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Для отримання фальшивих довідок мережа вступила в змову з іншим злочинним угрупованням, що постачала їй фальшиві медичні довідки нібито для лікування захворювань, які давали можливість перетинати кордони навіть в умовах карантину.

Нагадаємо, раніше в Іспанії ліквідували злочинне угруповання, яке примушувало іноземок, серед яких були українки, до проституції .

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