В Іспанії у фігурі динозавра знайшли труп чоловіка

Нещасний провалився в статую стегозавра, намагаючись щось дістати – швидше за все, мобільний телефон

/ Фото: Flickr

Іспанські правоохоронці розслідують загибель чоловіка, тіло якого виявили в декоративній статуї динозавра в Каталонії.

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Про це повідомляє El Pais.

Труп 39-річного іспанця дістали зі статуї в передмісті Барселони. Інцидент стався минулими вихідними після того, як до поліцію звернулися двоє місцевих жителів.

Вони звернули увагу на неприємний запах, який йшов від стегозавра з пап'є-маше, а придивившись уважніше побачили через тріщину в нозі мерця.

Коли його дістали, виявилося, що чоловік кілька днів не виходив на зв'язок з рідними і значився зниклим без вісти.

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Слідчі припускають, що іспанець загинув, намагаючись дістати свій мобільний телефон, який якимось чином впав всередину фігури стегозавра, що використовувалася для реклами місцевого кінотеатру.

Він вліз всередину і застряг догори ногами, не маючи можливості покликати на допомогу. Однак для встановлення точної причини смерті буде проведено розтин.

Нагадаємо, що минулого місяця в Іспанії помер комік Хуан Хойя Борха, відомий у всьому світі за мемам "Іспанець-реготун".