В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкою

29-річна Христина Новак зникла ще наприкінці жовтня 2020, її пошуки тривали до травня 2021

Тіло Христини Новак знайшли у занедбаному будинку/колаж "Сьогодні"

Трагедією закінчилася історія з пошуком 29-річної українки Христини Новак, яка наприкінці жовтня 2020 зникла зі свого будинку у маленькому містечку Альтопашо неподалік Пізи, де проживала з нареченим.

Реклама

Про це повідомляє Українська газета з посиланням на італійські ЗМІ.

18 травня поліцейські знайшли тіло дівчини у занедбаному фермерському будинку посеред лісу в Кастельфранко-ді-Сотто (Піза). Експертиза показала, що смерть настала від вогнепального поранення. Видання Il Tirreno уточнило, що Христину вдалося опізнати за каблучкою на пальці.

У вбивстві звинувачується сусід та власник помешкання, в якому жила пара, – 50-річний татуювальник Франческо Лупіно. Мотив вбивства до кінця не відомий. Припускають, що Христина стала свідком чогось, чого не повинна була бачити. Однак звинувачуваний своєї вини не визнає.

Читайте також: В Італії загинув молодий українець: смерть байкера була миттєвою

Реклама

Нагадаємо, хлопця Христини – 41-річного іспанця Ейрама Гонсалеса Негріма – арештували за нелегальне зберігання зброї, набоїв та наркотиків на продаж. У будинку знайшли два пістолети, готівку, а на горищі – теплицю для вирощування марихуани та 4,5 кг наркотиків.

Христину спочатку доправили до відділення поліції зі своїм хлопцем, а потім відпустили, як людину, не причетну до справи. Дівчина зникла на другий день після арешту її бойфренда.

Франческо Лупіно та Христина Новак / колаж "Сьогодні"

Під час обшуку будинку слідчі виявили сліди крові на стінах та одвірках у коридорі. Їх не було видно неозброєним оком, бо хтось намагався приховати сліди злочину, вимивши приміщення. Аналіз ДНК підтвердив, що кров належить Христині. А всі докази вказують на вину Франческо Лупіно.

Реклама

Після виявлення тіла дівчини у розслідуванні поставлено крапку: на убивцю українки чекає суд, пише видання.

Сайт "Сьогодні" писав про страшну смерть українки в Італії, яка хотіла піти від чоловіка після 15 років шлюбу, але стала його жертвою – жінці молотком проломили голову.