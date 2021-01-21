Русский
$ 28,2
34,15
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

В Італії підняли на берег 70-тонну тушу кита: фото

21 січня, 13:35

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

До мертвого фінвала службовців берегової охорони вивело китеня

На узбережжі на півдні Італії дістали на берег тушу кита фінвала, яка може виявитися однією з найбільших, що будь-коли були знайдені в Середземному морі.

Реклама

Про це повідомляє BBC.

Операція з підйому 70-тонної мертвої тварини тривала протягом трьох днів і завершилася в середу, 20 січня.

Реклама

Аквалангісти виявили тушу ще 17 січня – до знахідки їх вивело китеня. Труп лежав у гавані Сорренто, недалеко від Неаполя. Незабаром фінвал сплив на поверхню.

В операції з переміщення мертвої тварини на суходіл брали участь два судна. Із Сорренто його перемістили до порту Неаполя, де морські біологи та інші експерти розпочнуть розслідування причин загибелі фінвала.

В тренді
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці

Як припускають, надалі величезний скелет кита буде виставлений в одному з італійських музеїв природознавства.

Реклама

Нині берегова охорона Італії відстежує слід китеняти, яке вивело їх до померлої особини і зникло в морі.

Нагадаємо, що в листопаді в Таїланді знайшли 12-метровий скелет кита, вік якого може становити близько 4000 років.

А минулого літа в Австралії знайшли хребет невідомої тварини, який, як припускають, належав горбатому киту.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Італія кит туша середземне море
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чому після щеплення від COVID-19 по всьому світу вмирають люди
Чому після щеплення від COVID-19 по всьому світу вмирають людиЄвросоюз
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічменту
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічментуІнші країни
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва "Північного потоку – 2"Економіка
У Нідерландах зафіксували 100 випадків ускладнень після вакцини Pfizer
У Нідерландах зафіксували 100 випадків ускладнень після вакцини PfizerЄвросоюз
"Північному потоку – 2" загрожують нові санкції: ЗМІ дізналися про прощальний план ТрампаЕкономіка
Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два роки
Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два рокиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти