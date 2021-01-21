В Італії підняли на берег 70-тонну тушу кита: фото

На узбережжі на півдні Італії дістали на берег тушу кита фінвала, яка може виявитися однією з найбільших, що будь-коли були знайдені в Середземному морі.

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Про це повідомляє BBC.

Операція з підйому 70-тонної мертвої тварини тривала протягом трьох днів і завершилася в середу, 20 січня.

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Аквалангісти виявили тушу ще 17 січня – до знахідки їх вивело китеня. Труп лежав у гавані Сорренто, недалеко від Неаполя. Незабаром фінвал сплив на поверхню.

В операції з переміщення мертвої тварини на суходіл брали участь два судна. Із Сорренто його перемістили до порту Неаполя, де морські біологи та інші експерти розпочнуть розслідування причин загибелі фінвала.

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Як припускають, надалі величезний скелет кита буде виставлений в одному з італійських музеїв природознавства.

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Нині берегова охорона Італії відстежує слід китеняти, яке вивело їх до померлої особини і зникло в морі.

Нагадаємо, що в листопаді в Таїланді знайшли 12-метровий скелет кита, вік якого може становити близько 4000 років.

А минулого літа в Австралії знайшли хребет невідомої тварини, який, як припускають, належав горбатому киту.

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