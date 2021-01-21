В Італії підняли на берег 70-тонну тушу кита: фото

На узбережжі на півдні Італії дістали на берег тушу кита фінвала, яка може виявитися однією з найбільших, що будь-коли були знайдені в Середземному морі.
Про це повідомляє BBC.
Операція з підйому 70-тонної мертвої тварини тривала протягом трьох днів і завершилася в середу, 20 січня.
Аквалангісти виявили тушу ще 17 січня – до знахідки їх вивело китеня. Труп лежав у гавані Сорренто, недалеко від Неаполя. Незабаром фінвал сплив на поверхню.
В операції з переміщення мертвої тварини на суходіл брали участь два судна. Із Сорренто його перемістили до порту Неаполя, де морські біологи та інші експерти розпочнуть розслідування причин загибелі фінвала.
Як припускають, надалі величезний скелет кита буде виставлений в одному з італійських музеїв природознавства.
Нині берегова охорона Італії відстежує слід китеняти, яке вивело їх до померлої особини і зникло в морі.
Нагадаємо, що в листопаді в Таїланді знайшли 12-метровий скелет кита, вік якого може становити близько 4000 років.
А минулого літа в Австралії знайшли хребет невідомої тварини, який, як припускають, належав горбатому киту.
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