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В Італії загинув молодий українець: смерть байкера була миттєвою

23 лютого, 15:49

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Порушення правил дорожнього руху призвело до смерті 27-річного Антона

В Італії загинув 27-річний українець Антон Тимчишин, який працював кухарем у місті Пінероло неподалік Турина. Він їхав на мотоциклі Kawasaki 650, коли дорогу йому перетнув легковик Fiat Panda.

Як повідомляє місцеве видання Torinoggi.it, легковик рухався назустріч і несподівано виконав лівий поворот, що призвело до зіткнення. Удар був таким потужним, що хлопця викинуло із сідла, після чого він пролетів кілька десятків метрів. Спроби врятувати молодого українця були марними.

Винуватець ДТП, 57-річний італієць, який був за кермом Fiat, що належав компанії зі збирання та переробки сміття у цьому районі, потрапив у відділення швидкої допомоги лікарні Пінероло з легкими пораненнями.

Антон закінчив Інститут вищої освіти Артуро Превера, здобувши професію кухаря та готельної гостинності. Викладачі запам’ятали його як хорошого учня, пише Газета українська.

Антон Тимчишин – крайній праворуч

Окрім того, українець захоплювався керлінгом – складною як технічно, так і стратегічно грою на крижаному майданчику, пише видання.

Зважаючи на з профіль хлопця у соцмережі, останні 11 років він жив, навчався і працював в Італії, тож мав чимало друзів. Після смерті молодого чоловіка вони залишають зворушливі повідомлення під його останньою прижиттєвою фотографією.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" писав про страшну смерть українки в Італії, яка хотіла піти від чоловіка після 15 років шлюбу, але стала його жертвою – жінці молотком проломили голову.

Також ми писали, що в Італії таємниче загинув молодий українець.

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Італія заробітчани смерть загибель байкер українці за кордоном

Джерело: Сьогодні

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