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В Італії дозволили змішувати вакцину AstraZeneca з Moderna і Pfizer

15 червня 2021 14:12

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Смерть італійського підлітка від тромбозу прзвела до того, що препарат Vaxzevria застосовуватимуть тільки на громадянах від 60 років

Італія однією з перших в ЄС почне експерименти зі змішуванням вакцин від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Італія однією з перших в ЄС почне експерименти зі змішуванням вакцин від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Італійська влада схвалила комбінування вакцин від коронавірусу – це дозволить тим, хто вже отримав першу дозу препарату Vaxzevria, розробленого компанією AstraZeneca, отримати другу дозу іншої вакцини.

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Про це повідомили в Агентстві з лікарських препаратів Італії (AIFA).

"На підставі клінічних досліджень, опублікованих за останні декілька тижнів, науково-технічний комітет AIFA вирішив затвердити суміш вакцин", – йдеться в заяві відомства.

Отже, італійцям, які вакцинувалися AstraZeneca, запропонують як другу дозу через 8-12 тижнів прийняти іншу вакцину на основі мРНК – тобто препарати від Moderna або Pfizer.

Це рішення поширюватиметься лише на громадян віком до 60 років. Воно було прийнято після смерті підлітка, який отримав щеплення AstraZeneca. У нього діагностували рідкісну форму тромбозу, а влада дозволила використання препарату тільки серед людей старших від 60 років.

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Нагадаємо, що раніше Кабмін Норвегії офіційно заборонив застосовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca.

Також ми писали, що в Канаді теж дозволили взаємозамінно комбінувати COVID-вакцини від AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech або Moderna.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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