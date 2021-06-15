В Італії дозволили змішувати вакцину AstraZeneca з Moderna і Pfizer

Італія однією з перших в ЄС почне експерименти зі змішуванням вакцин від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
Італійська влада схвалила комбінування вакцин від коронавірусу – це дозволить тим, хто вже отримав першу дозу препарату Vaxzevria, розробленого компанією AstraZeneca, отримати другу дозу іншої вакцини.
Про це повідомили в Агентстві з лікарських препаратів Італії (AIFA).
"На підставі клінічних досліджень, опублікованих за останні декілька тижнів, науково-технічний комітет AIFA вирішив затвердити суміш вакцин", – йдеться в заяві відомства.
Отже, італійцям, які вакцинувалися AstraZeneca, запропонують як другу дозу через 8-12 тижнів прийняти іншу вакцину на основі мРНК – тобто препарати від Moderna або Pfizer.
Це рішення поширюватиметься лише на громадян віком до 60 років. Воно було прийнято після смерті підлітка, який отримав щеплення AstraZeneca. У нього діагностували рідкісну форму тромбозу, а влада дозволила використання препарату тільки серед людей старших від 60 років.
Нагадаємо, що раніше Кабмін Норвегії офіційно заборонив застосовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca.
Також ми писали, що в Канаді теж дозволили взаємозамінно комбінувати COVID-вакцини від AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech або Moderna.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:
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