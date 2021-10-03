В Італії літак протаранив будівлю. Спалахнула пожежа, усі пасажири загинули (фото, відео)

Після падіння почалася пожежа – вогонь охопив двоповерхову будівлю і автомобілі, що стояли поруч

В Італії розбився літак / Фото: Колаж: Сьогодні

На околиці Мілана в Італії легкомоторний приватний літак упав на порожню будівлю. Загинули всі вісім пасажирів повітряного судна.

Про це повідомляє La Repubblica.

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Лайнер Pilatus PC-12 вилетів з аеропорту "Мілан-Лінате" і мав приземлитися на Сардинії. Однак у місті Сан-Донато-Міланезе (провінція Мілан) він упав просто на порожню будівлю, яку реконструюють.

Фото REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Після цього на місці спалахнула пожежа. Вогонь охопив двоповерхову будівлю і автомобілі, що стояли поруч. До місця аварії літака оперативно прибули рятувальники, правоохоронці та медики.

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Унаслідок аварії загинули два пілоти і шість пасажирів, серед яких дитина. За попередніми даними, загиблі – громадяни Франції та Німеччини.

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Одна з можливих причин трагедії – займання двигуна.