В Італії літак протаранив будівлю. Спалахнула пожежа, усі пасажири загинули (фото, відео)

На околиці Мілана в Італії легкомоторний приватний літак упав на порожню будівлю. Загинули всі вісім пасажирів повітряного судна.
Про це повідомляє La Repubblica.
Лайнер Pilatus PC-12 вилетів з аеропорту "Мілан-Лінате" і мав приземлитися на Сардинії. Однак у місті Сан-Донато-Міланезе (провінція Мілан) він упав просто на порожню будівлю, яку реконструюють.
Після цього на місці спалахнула пожежа. Вогонь охопив двоповерхову будівлю і автомобілі, що стояли поруч. До місця аварії літака оперативно прибули рятувальники, правоохоронці та медики.
Унаслідок аварії загинули два пілоти і шість пасажирів, серед яких дитина. За попередніми даними, загиблі – громадяни Франції та Німеччини.
Одна з можливих причин трагедії – займання двигуна.
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