В Італії собак навчили визначати коронавірус по запаху

Вміння чотирилапих продемонстрували в одному з римських аеропортів

Італійські кінологи навчили службових собак визначати людей, інфікованих коронавірусом, по запаху шкіри.

Реклама

Про це повідомляє TGCOM24.

Демонстрація роботи таких собак пройшла 27 січня в одному з терміналів в зоні прильотів римського аеропорту "Фьюмічіно".

Читайте також: Коронавірус можна діагностувати за запахом шкіри

У Italpol стверджують, що навчання собаки визначати людини з COVID-19 триває від шести до восьми тижнів. При цьому потенційного хворого можуть визначити до появи у нього симптомів – для цього достатньо лише декілька секунд побути поруч з таким псом.

Реклама

Для демонстрації обрали шестирічну бельгійську вівчарку Пуніш, а також голландських вівчарок, п'ятирічну Люсі і півторарічного Макса. Ці породи з високорозвиненим нюхом, яких сапери використовують для виявлення вибухівки, а поліція – для пошуку наркотиків.

Фото: tgcom24

При цьому навчання проходить в ігровій формі: в якості заохочення собакам, які виявили "запах" коронавірусу, дають пограти з м'ячиком.

В майбутньому цих тварин планують використовувати для роботи з реальними пасажирами. Подібна практика вже використовується у Фінляндії і Франції.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама