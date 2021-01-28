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В Італії собак навчили визначати коронавірус по запаху

28 січня, 14:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вміння чотирилапих продемонстрували в одному з римських аеропортів

Італійські кінологи навчили службових собак визначати людей, інфікованих коронавірусом, по запаху шкіри.

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Про це повідомляє TGCOM24.

Демонстрація роботи таких собак пройшла 27 січня в одному з терміналів в зоні прильотів римського аеропорту "Фьюмічіно".

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У Italpol стверджують, що навчання собаки визначати людини з COVID-19 триває від шести до восьми тижнів. При цьому потенційного хворого можуть визначити до появи у нього симптомів – для цього достатньо лише декілька секунд побути поруч з таким псом.

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Для демонстрації обрали шестирічну бельгійську вівчарку Пуніш, а також голландських вівчарок, п'ятирічну Люсі і півторарічного Макса. Ці породи з високорозвиненим нюхом, яких сапери використовують для виявлення вибухівки, а поліція – для пошуку наркотиків.

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Фото: tgcom24

Фото: tgcom24

При цьому навчання проходить в ігровій формі: в якості заохочення собакам, які виявили "запах" коронавірусу, дають пограти з м'ячиком.

В майбутньому цих тварин планують використовувати для роботи з реальними пасажирами. Подібна практика вже використовується у Фінляндії і Франції.

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тварини Італія собаки коронавірус COVID-19
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