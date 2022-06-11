До Києва прибуде Шольц, Макрон та Драґі – що відомо

Мета їхнього візиту невідома

На цих політиків давно чекають на Банковій з конкретними пропозиціями / Колаж "Сьогодні"

Останнім часом Київ став улюбленим місцем для візитів високопоставлених західних політиків. Ось тільки президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн поїхала додому після другого за останні місяці візиту до столиці воюючої країни. Тут не було лише трьох провідних політиків ЄС із Німеччини, Франції та Італії. Найближчим часом їх можна буде побачити у Києві.

Про це повідомляє німецька газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела.

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Що пишуть

"Вже кілька тижнів звучить різка критика, що Шольц не їздив в Україну з того часу, як 109 днів тому почалася війна. Але тепер, за інформацією BILD am SONNTAG, урядові круги Франції та України мають конкретні плани поїздок: канцлер планує спільну поїздку з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі перед G7" , – пише видання.

Нагадаємо, що саміт пройде на півдні Німеччини 26-28 червня.

З якими ідеями приїдуть провідні політики Європи до нашої країни, поки що невідомо.

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