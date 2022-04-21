У Латвії позбавлятимуть громадянства за підтримку війни РФ проти України

Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування – 22 квітня

За поправки до Закону "Про громадянство" проголосували 62 депутати. Фото: колаж "Сьогодні"

Сейм Латвії у другому та остаточному читанні прийняв поправки до закону про громадянство. Згідно з документом, тепер латвійського громадянства позбавлятимуть тих, хто підтримує війну Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба сейму.

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"Регулювання необхідне для того, щоб латвійське громадянство не зберігалося за особами, які здійснювали та підтримували діяльність, несумісну з цінностями Латвії як демократичної держави, яка регулюється міжнародним правом", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, особа може бути позбавлена громадянства Латвії, якщо вона "надала значну фінансову, пропагандистську, технологічну чи іншу підтримку".

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