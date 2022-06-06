У Латвії одним махом вирішили проблеми з російською пропагандою

Влада заборонила мовлення російських каналів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Латвії заборонили усі російські канали. Національна рада Латвії з електронних ЗМІ оголосила про заборону трансляції 80 російських каналів, які досі залишалися доступними на території країни, повідомляє Delfi.

Це рішення набуде чинності 9 червня і діятиме, доки Росія не припинить війну проти України та не поверне окупований Крим.

Реклама

Як пояснив голова нацради Івар Аболіньш, рішення ухвалене, спираючись на нову законодавчу норму. Вона передбачає, що у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

Суди за телеканали

Рішення про блокування російських каналів було ухвалено на початку березня. Компанія Global Media, яка займається ретрансляцією цих телеканалів у Латвії, подала позов з проханням призупинити це рішення. 29 квітня Адміністративний суд вирішив тимчасово повернути в латвійський ефір низку розважальних каналів, пояснивши своє рішення тим, що нацрада Латвії з електронних ЗМІ не змогла аргументувати, як вони загрожують державній безпеці Латвії.

Нацрада оскаржила це рішення у суді вищої інстанції. 26 травня Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про електронні ЗМІ, які наділяють Національну раду з електронних ЗМІ правом обмежувати іноземні програми, якщо їх роблять у країнах, що загрожують Латвії.

Реклама

Читайте також: