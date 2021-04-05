У Латвії прокремлівські сили поширюють фейки про посла України

У кампанії з дискредитації замішане проросійське Об'єднання українських товариств Латвії

У Латвії спонсоровані Кремлем проросійські організації, зокрема так зване Об'єднання українських товариств Латвії, розгорнули кампанію з дискредитації посла і посольства України, поширюючи про них фейки.

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Про це повідомила прес-служба посольства у Facebook.

У посольстві вважають, що нинішня кампанія проросійських сил пов'язана з принциповою позицією посла України в Латвії Олександра Міщенка з викриття злочинної діяльності проти України організації, яка називає себе "українською", а насправді є маріонеткою в руках Кремля.

"Проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації посла України і посольства шляхом компіляції та фальсифікації висловів посла України із відкритих джерел, інтерв’ю тощо. Зокрема, використовуються відеоматеріали 40-хвилинного інтерв’ю Олександра Міщенка для Radio Baltkom від 30.04.2019 р.", – розповіли в посольстві.

Українські дипломати вважають, що поява таких матеріалів вкотре показала антиукраїнську сутність так званої української організації "Об'єднання українських товариств Латвії", що насправді працює в інтересах країни-агресора Росії.

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Зазначимо, у березні Світовий конгрес українців (СКУ) виключив Об'єднання українських товариств Латвії зі своїх лав у зв'язку з участю в акціях прихильників "русского мира", поширенням антиукраїнської пропаганди і брехні про війну на Донбасі.

Нагадаємо, 2 березня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російськомовний "Перший Балтійський канал" (ПБК) на 16 000 євро за поширення неправдивої інформації про коронавірусну інфекцію COVID-19.

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