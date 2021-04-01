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У Латвії розслідують дві смерті після вакцинації AstraZeneca

1 квітня, 06:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Перевірка проводиться за запитом родичів

У Латвії проводять перевірку за фактом смерті двох людей, яких раніше вакцинували препаратом від коронавірусу AstraZeneca.

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Про це повідомила представник держагентства з ліків Таніна Тамме-Звейнієце, передає LTV7.

За її словами, перевірка проводиться на вимогу родичів.

"На сьогодні у Латвії не підтверджено жодного випадку смерті зі встановленим зв'язком з вакциною. За двома випадками запитана додаткова інформація від сімейного лікаря, перевірку проводить також Інспекція здоров'я", – розповіла чиновниця.

Зазначається, що один з випадків стався 16 березня – від набряку легенів в результаті двосторонньої пневмонії помер 71-річний житель Риги, який за три дні до цього отримав другу дозу вакцини.

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Нагадаємо, Канада в понеділок призупинила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Oxford-AstraZeneca для людей віком до 55 років через ризик утворення тромбів.

Ми також повідомляли, що 23 березня в Одеській області померла військовослужбовець, яка перед цим отримала щеплення від коронавірусу.

А в Австрії після щеплення вакциною від коронавірусу Biontech/Pfizer помер 88-річний чоловік.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Латвія смерть вакцинація вакцина AstraZeneca
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