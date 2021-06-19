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У Латвії помер від коронавіруса письменник Слава Се: чим відомий

19 червня 2021 14:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Більше двох тижнів він пролежав в одній з ризьких лікарень з вірусом

На знімку письменник В'ячеслав Солдатенко. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку письменник В'ячеслав Солдатенко. Фото: колаж "Сьогодні"

У Ризі помер від двосторонньої важкої пневмонії, викликаної COVID-19, латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се.

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Про це повідомляє латвійський телеканал LTV7 в Facebook.

"Пішов з життя латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се. Йому було 52 роки. 3 червня він був госпіталізований в одну з ризьких лікарень з двобічною пневмонією, викликаною інфекцією COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Чим був відомий Владислав Солдатенко

Інтернет-письменник, блогер і автор іронічних оповідань Владислав Солдатенко писав під псевдонімом Слава Се.

Він народився в 1969 році в Латвії. Закінчив психологічний факультет Міжнародного інституту практичної психології в Ризі, деякий час працював сантехніком. Письменницьку кар'єру почав з заміток в LiveJournal.

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Популярність письменникові принесли книги "Сантехнік, його кіт, дружина та інші подробиці", "Сантехнік з пилу і з жаром" і "Повний сантехнік". Крім того, він був співавтором сценарію до фільму "Джентльмени, удачі!" 2012 року.

Раніше ми писали, що в Миколаєві від коронавируса померли дві породіллі.

А також в Харкові померло немовля з підозрою на коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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