У центрі Мадрида пролунав потужний вибух: фото і відео

В історичному центрі Мадрида прогримів потужний вибух. В результаті цього постраждали щонайменше шестеро осіб, одна з них перебуває у важкому стані.

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Як повідомляє El Pais, інцидент стався близько 15:00 20 січня за місцевим часом. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Фото: twitter.com/leireariz

За попередньою інформацією, вибух стався на верхніх поверхах восьмиповерхового будинку на вулиці Кале-де-Толедо.

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Судячи зі знятих кадрів, вибухом фактично знищило три верхніх поверхи будинку, а фасад частково обрушився. Також були пошкоджені сусідні будівлі, в тому числі школа і будинок людей похилого віку.

Триває евакуація місцевих жителів. На місце події приїхали дев'ять пожежних розрахунків і 11 бригад волонтерів порятунку.

Причину події поки що не називають, але, за однією з версій, вибух міг бути спровокований витоком газу.

Нагадаємо, минулого року в муніципалітеті Таррагона в іспанській Каталонії стався потужний вибух на нафтохімічному заводі, в результаті якого загинули не менш як троє осіб.

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