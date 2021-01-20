Русский
$ 28,15
34,16
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У центрі Мадрида пролунав потужний вибух: фото і відео

20 січня, 16:15

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Інцидент стався в багатоквартирному будинку, триває евакуація

В історичному центрі Мадрида прогримів потужний вибух. В результаті цього постраждали щонайменше шестеро осіб, одна з них перебуває у важкому стані.

Реклама

Як повідомляє El Pais, інцидент стався близько 15:00 20 січня за місцевим часом. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Фото: twitter.com/leireariz

Фото: twitter.com/leireariz

За попередньою інформацією, вибух стався на верхніх поверхах восьмиповерхового будинку на вулиці Кале-де-Толедо.

В тренді
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці
Реклама

Судячи зі знятих кадрів, вибухом фактично знищило три верхніх поверхи будинку, а фасад частково обрушився. Також були пошкоджені сусідні будівлі, в тому числі школа і будинок людей похилого віку.

Триває евакуація місцевих жителів. На місце події приїхали дев'ять пожежних розрахунків і 11 бригад волонтерів порятунку.

Причину події поки що не називають, але, за однією з версій, вибух міг бути спровокований витоком газу.

Нагадаємо, минулого року в муніципалітеті Таррагона в іспанській Каталонії стався потужний вибух на нафтохімічному заводі, в результаті якого загинули не менш як троє осіб.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чому після щеплення від COVID-19 по всьому світу вмирають люди
Чому після щеплення від COVID-19 по всьому світу вмирають людиЄвросоюз
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічменту
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічментуІнші країни
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва "Північного потоку – 2"Економіка
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву Грузії
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву ГрузіїЄвросоюз
У Нідерландах зафіксували 100 випадків ускладнень після вакцини Pfizer
У Нідерландах зафіксували 100 випадків ускладнень після вакцини PfizerЄвросоюз
Дасть змогу уникнути катастрофи: Шмигаль пояснив відмінності локдауну в Україні та Європі
Дасть змогу уникнути катастрофи: Шмигаль пояснив відмінності локдауну в Україні та ЄвропіЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти