У Міноборони Франції заявили про пильність щодо військ РФ біля кордонів України

Франція і Німеччина пильно стежать за ситуацією на Донбасі і продовжують інтенсивні дипломатичні консультації у зв'язку зі стягуванням Росією військ до кордонів України, щоб уникнути ескалації.
Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер у Парижі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Наше увагу звернуто на Україну не тільки протягом кількох днів, а ось уже протягом багатьох місяців, і ми спостерігаємо за посиленням російської присутності і активності з величезною пильністю", – сказала Парлі.
Вона нагадала, що Франція підтримує тісні контакти з Німеччиною, а президент Еммануель Макрон і канцлер Ангела Меркель регулярно обговорюють це питання.
Глава Міноборони Франції також зазначила, що після візиту президента України Володимира Зеленського до Парижу "дипломатичні контакти тривають з високою інтенсивністю", а Макрон і Меркель особисто докладають зусиль для їх продовження, щоб уникнути будь-якої ескалації в регіоні.
Нагадаємо, в терміновому відеозверненні президент України Володимир Зеленський запросив президента РФ Володимира Путіна зустрітися на окупованій частині Донбасу і заявив про сильну українську армію і підтримку Європи.
Ми також повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що він і союзники не допустять нових військових операцій на українській території.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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