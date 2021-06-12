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У Нідерландах хочуть заборонити біткоїн

12 червня 2021 13:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Місцевий чиновник перерахував низку причин, згідно із якими влада повинна визнати першу криптовалюту незаконною – подробиці

У Нідерландах закликали заборонити біткоїн.

У Нідерландах закликали заборонити біткоїн. / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

У Нідерландах директор Бюро економічного аналізу при Міністерстві економіки і кліматичної політики Пітер Хасекамп заявив, що в країні повинні негайно ввести повну заборону на майнінг і операції з біткоїном.

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На його думку, у цифрового золота немає внутрішньої цінності, а сама монета не виконує жодну з трьох функцій грошей: одиниці обліку, платіжний засіб і засоби накопичення. Про це він написав у есе під назвою "Нідерланди повинні заборонити біткоїни", повідомляє Forklog.

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Хасекамп згадав питання безпеки, ризики шахрайства та додав, що цифрові активи використовуються у злочинній діяльності. Нідерланди відстають від країн, які взяли заходи для "стримування ажіотажу навколо криптовалюти" в останні роки, йдеться в статті.

"Голландські регулятори спробували посилити нагляд за торговельними платформами, але без особливого успіху. Центральне бюро планування вказувало на ризики криптовалютної торгівлі в 2018 році, але вирішило, що в більш строгому регулюванні поки немає необхідності", — зазначив Хасекамп.

Він також згадав закон Грешема, згідно з яким "погані гроші" витісняють з обігу "хороші". За словами чиновника, у випадку з біткоїном він може бути зворотними.

"Криптовалюта не використовується в звичайних трансакціях. Погані гроші виходять з обігу, тому що ніхто більше не хоче їх приймати", – зазначив він.

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Хасекамп назвав обвал цифрових активів неминучим і рекомендував владі ускладнити доступ громадян до ринку.

"Це справедливо і для влади, і для інвесторів. [...] Нідерландам потрібно негайно заборонити біткоіни ", – підкреслив він.

Раніше ми повідомляли, що перша країна в світі легалізувала біткоїн як валюту.

Також нагадаємо, нещодавно засновник Tesla Ілон Маск обрушив курс біткоїна жартом про те, що його компанія "розлучиться" з цієї криптовалютою. Після цього вартість одного токена впала на понад 2 тис. доларів.

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