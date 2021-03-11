Італія, Норвегія та Ісландія зупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

Норвегія, Ісландія та Італія слідом за Данією зупиняють використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Рішення пов'язане з можливими побічними діями препарату.

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Про це повідомляє пресслужба Норвезького інституту охорони здоров'я.

"Через повідомлення про смертельний випадок в Данії внаслідок утворення тромбу після введення вакцини AstraZeneca Норвегія прийняла рішення тимчасово зупинити вакцинацію цим препаратом", – сказано в повідомленні.

На сьогоднішній день в Норвегії отримали щеплення AstraZeneca майже 122 тис. осіб. Влада закликала вакцинованих громадян не хвилюватися і чекати результатів розслідування інцидентів.

Припинити вакцинацію вирішила і влада Італії. При цьому регулятор зазначив, що підтвердження зв'язку між появою побічних ефектів і британським препаратом поки немає – проводяться необхідні перевірки.

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"Після повідомлень про деякі серйозні побічні ефекти, які спостерігалися під час введення доз з партії ABV2856 вакцини AstraZeneca від COVID-19, Aifa в якості запобіжного заходу вирішила ввести заборону на використання цієї партії на всій території країни", – сказано в повідомленні.

Ісландський директорат охорони здоров'я також повідомив про зупинку вакцинації. При цьому на території країни не було зафіксовано жодного випадку виникнення тромбів після використання AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше в Австрії зупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca з однієї партії через розслідування смерті однієї людини і захворювання іншої після щеплення.

49-річна жінка померла через тяжке порушення згортання крові, тоді як у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Також ми писали, що в Південній Кореї продовжують фіксувати смерті людей, яким ввели вакцину компанії AstraZeneca. Водночас влада стверджує, що зв'язку між цими летальними випадками та препаратом немає.

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