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У Норвегії пройшли "дикі" вечірки – святкують скасування COVID-обмежень (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
26 вересня, 17:35
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У Норвегії з 25 вересня скасували більшість COVID-обмежень
У поліцію повідомляли про бійки, поранених і арештах
У поліцію повідомляли про бійки, поранених і арештах / Фото: Колаж: Сьогодні

У Норвегії, вночі 26 вересня, пройшли масштабні вечірки введені через коронавірус. Нічні клуби і паби були переповнені, а в багатьох місцях панувала дика атмосфера.

Про це повідомляє NRK.

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"Ніч після відкриття була зовсім неспокійною для поліції, що повідомляє про численні випадки насильства, заворушення і масові бійки в великих містах країни. Поліція Осло зареєструвала близько 50 бійок і заворушень за кілька годин", – йдеться в повідомленні.

В Осло поліція затримала кілька людей за зберігання зброї, а деякі отримали травми.

Фото: NRK
Фото: NRK

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Інспектор поліції Егіл Брекке заявила, що лише за одну ніч більше 190 людей звернулися в поліцію Осло. Поліція готується до ще більшої кількості викликів в найближчі вихідні.

Фото: NRK
Фото: NRK

А в місті Тронхейм кілька людей знепритомніли в довгих чергах. Вони звернутися до лікарів. З кілька міст також повідомляли про бійки, поранених і арешти. Наприклад в Тенсберзі біля пристані сталася масова бійка, а в Агдері за безлади були затримані 12 осіб.

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Фото: NRK
Фото: NRK

У Норвегії з 25 вересня скасували більшість COVID-обмежень. Там були скасовані правила соціального дистанціювання, а також зняті обмеження на кількість учасників на заходах і зборах.

Фото: NRK
Фото: NRK

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