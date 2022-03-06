В ООН заявили про понад 1,5 млн біженців з України

Філіппо Гранді назвав це найшвидшою кризою біженців у Європі

На кордоні черга з охочих евакуюватися / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Понад 1,5 мільйона біженців з України перебралися до сусідніх країн за останніх 10 днів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

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Криза біженців

"Це найшвидша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни", – заявив він.

Більше ніж 1.5 мільйона рефузій від Ukraine буде перенесено в гірські країни в 10 днів швидкий зростаючий криза кризи в Європі World War II. - Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

Нагадаємо, іноземці забронювали житло в українців майже на два мільйони доларів через сервіс Airbnb для того, щоб підтримати громадян.

Поселятися в найманому житлі ніхто не буде, але гроші залишаться в господарів, які потребують цього.

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Також "Укрзалізниця" не лише вивозить українців із "гарячих" точок, але й намагається евакуювати за кордон. 6 березня компанія опублікувала новий графік руху поїздів.

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