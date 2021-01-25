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У Парижі 300 мігрантів зайняли дитячий садок: вимагають захисту від COVID

25 січня, 02:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Мерія французької столиці пішла на зустріч протестувальникам

У Парижі (Франція) близько 300 нелегальних мігрантів у неділю, 24 січня, зайняли приміщення непрацюючого дитячого садка в одному з районів міста з вимогою захистити їх від холоду і епідемії COVID-19.

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Про це повідомляє Le Figaro.

ЗМІ відзначають, що багато хто з них – мігранти, які наприкінці листопада розбили наметовий табір на паризькій площі Республіки, але їх звідки вигнала поліція.

Тепер протестувальники звернулися до мерії Парижа з вимогою "укриття від холоду і захисту від епідемії коронавірусу".

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Благодійна асоціація Utopia56 вже повідомила французькій владі про приміщення порожнього дитсадка, як можливе місце розміщення бездомних.

У мерії в свою чергу пообіцяли надати мігрантам місця для ночівлі у двох спортивних залах інших порожніх закладів, оскільки захоплений дитсадок не опалюється.

Нагадаємо, 15 січня в Парижі група невідомих жорстоко побила 15-річного підлітка з України в районі торгового центру Beaugrenelle неподалік від Ейфелевої вежі. У результаті хлопець отримав множинні травми: переломи рук, пальців, у декількох місцях пробитий череп.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Франція Париж мігранти дитсадок коронавірус
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