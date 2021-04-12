Русский
$ 27,91
33,15
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У Парижі відбулася стрілянина: загинула людина (відео)

12 квітня, 16:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Інцидент стався біля приватної лікарні імені Анрі Дюнана

У Парижі відбулася стрілянина. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Реклама

Про це повідомив телеканал BFM з посиланням на джерело в поліції.

Як повідомляється, загиблий – чоловік, поранена – жінка, співробітник служби безпеки госпіталю. Вона знаходиться у важкому стані. Злочинець зник з місця злочину.

Читайте також: У Техасі сталася стрілянина: є жертви

За свідченням очевидців, було зроблено близько шести пострілів.

В тренді
Путіну потрібна "маленька переможна війна", щоб відвернути увагу ЗМІ від Навального (рос.)
Реклама

Як повідомляється, інцидент стався у приватній лікарні імені Анрі Дюнана в 16-му окрузі на заході Парижа. Лікарня належить французькому відділенню Міжнародного Червоного Хреста.

Причини і обставини події поки невідомі.

Раніше повідомлялося, що в США військовий санітар влаштував стрілянину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Франція Париж стрільба
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала
Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один"Євросоюз
У Німеччині вакцинованим від COVID-19 пообіцяли привілеї: що зміниться
У Німеччині вакцинованим від COVID-19 пообіцяли привілеї: що змінитьсяЄвросоюз
Чутки підтвердилися: вакцина AstraZeneca дійсно викликає тромбоз
Чутки підтвердилися: вакцина AstraZeneca дійсно викликає тромбозЄвросоюз
Нам поки що й не снилося. У Польщі дві дози COVID-вакцини отримали вже 2 млн осіб
Нам поки що й не снилося. У Польщі дві дози COVID-вакцини отримали вже 2 млн осібЄвросоюз
Не тільки тромбоз: у вакцини AstraZeneca може бути ще один побічний ефект
Не тільки тромбоз: у вакцини AstraZeneca може бути ще один побічний ефектЄвросоюз
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти