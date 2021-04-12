У Парижі відбулася стрілянина: загинула людина (відео)

У Парижі відбулася стрілянина. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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Про це повідомив телеканал BFM з посиланням на джерело в поліції.

Як повідомляється, загиблий – чоловік, поранена – жінка, співробітник служби безпеки госпіталю. Вона знаходиться у важкому стані. Злочинець зник з місця злочину.

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За свідченням очевидців, було зроблено близько шести пострілів.

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Як повідомляється, інцидент стався у приватній лікарні імені Анрі Дюнана в 16-му окрузі на заході Парижа. Лікарня належить французькому відділенню Міжнародного Червоного Хреста.

Причини і обставини події поки невідомі.

Раніше повідомлялося, що в США військовий санітар влаштував стрілянину.

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