У Польщі вже понад 1,5 тисячі випадків "побочки" після вакцини

У жодного летального випадку не підтверджено зв'язок з імунізацією

У світі фіксують все більше випадків побічної реакції на вакцину від коронавірусу, не стала винятком і Польща, де зафіксували понад 1,5 тисячі випадків ускладнень.

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Про це повідомляє польський портал Interia.

З 27 грудня, коли в країнах ЄС почалася вакцинація від COVID-19, Державна санітарна інспекція Польщі зареєструвала 1558 повідомлень про побічні реакції.

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З них 1308 проявилися в легкому вигляді – тобто короткочасному почервонінні і больових відчуттях у місці ін'єкції. Решта ж випадків проявлялися у вигляді головного болю, втрати свідомості, задишки, лихоманки і запаморочення.

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Крім того, повідомляється про 11 летальних випадків після вакцинації, починаючи з 22 січня. У доповідях про смерть пацієнтів стверджується, що це не пов'язано з вакцинацією.

За весь час кампанії з імунізації населення в Польщі провели понад 1,7 млн щеплень з вакциною, а дві дози отримали понад 482 тис. осіб.

Нагадаємо, що українці, які перебувають у Польщі на законних підставах, теж отримали право вакцинуватися від COVID-19. Чи були у когось із них подібні ефекти, не повідомляється.

Також раніше стало відомо, що Польща погодилася перепродати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca на неприбутковій основі.

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