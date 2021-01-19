У Польщі два п'яні українці побили і пограбували земляка

У Польщі двоє молодих громадян України вирішили, що розбагатіти можна і не працюючи, а застосовуючи силу до співвітчизників, тому побили і пограбували сусіда по кімнаті, після чого втекли з міста Равич у Великопольському воєводстві.

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Про це повідомляє місцеве видання Wielkopolska Magazyn.

Троє чоловіків винаймали житло, де і випивали з нагоди одного з новорічних свят. Будучи під впливом алкоголю, чоловіки посварилися, після чого влаштували бійку. Двоє 27-річних хлопців побили 46-річного сусіда, зламавши йому ребро і завдавши травми голови. Після бійки всі лягли спати.

За словами потерпілого, він не повідомив одразу ні в поліцію, ні в медичну службу, тому що вперше опинився в такій ситуації і не знав, що робити. Вранці чоловік помітив, що нема його мобільного телефону вартістю 1000 злотих (близько 7500 грн), також зникли 1300 злотих готівкою (близько 10 000 грн).

Побитий українець запідозрив у крадіжці співмешканців. Однак до поліції зателефонував роботодавець, у якого працювали всі троє українців. Нападники швидко покинули Равич. Одного з них вдалося затримати у Вроцлаві, другого – на українському кордоні в Корчевій, коли той намагався повернутися на батьківщину. Зловмисникам пред'явлено звинувачення. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, в грудні 2020-го в Польщі суд виправдав українця за вбивство п'яного іноземця.

Також йшлося про те, що на півдні Польщі в результаті різанини отримали важкі поранення двоє українських студентів. Як виявилося, поножовщину влаштував їхній співвітчизник.

Новини "Сьогодні" розповідали про смерть молодої українки в Польщі:

Відео: Сьогодні

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