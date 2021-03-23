У Польщі хочуть посадити письменника за одне слово на адресу президента

Якби в Україні був такий закон, то довелося б ув'язнити пів країни

Відомому польському письменнику Якубу Жульчику загрожує три роки в'язниці за те, що назвав президента своєї країни ідіотом. Йому вже висунули звинувачення.

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На адресу польського лідера Анджея Дуди письменник різко висловився ще в листопаді, до того ж це було в соцмережі. А все через те, що, на думку автора допису, Дуда не розуміє особливостей виборчого процесу в США, тому й назвав його ідіотом.

Тепер за законом про образу державних діячів публіцисту загрожує в'язниця. Прокуратура Варшави вже висунула Жульчику звинувачення. Своєї провини він не визнає і говорить, що може стати першим письменником в історії сучасної Польщі, засудженим за слово.

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Тим часом новини "Сьогодні" дізнавалися, як українські мігранти в Польщі організовують бізнес "для своїх". Заробітчани переважно говорять по-польськи, але купувати, лікуватися і стригтися все одно хочуть у земляків.

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