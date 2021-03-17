У Польщі оголосили національний локдаун через COVID-19

У Польщі через несприятливу епідеміологічну ситуацію, що виникла через COVID-19, з суботи, 20 березня, запроваджують національний локдаун по всій країні.
Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає RMF24.
За його словами, обмеження діятимуть до 9 квітня. Однак, якщо ситуація не погіршиться – національний локдаун продовжать.
Що буде закрито:
- готелі та місця розміщення (крім готелів для робітників і тих, хто у відрядженні);
- торгові центри (крім продуктових магазинів, аптек, кіосків преси);
- кінотеатри, театри, концертні зали, опери та музеї;
- гірськолижні траси;
- басейни, аквапарки, спортзали, сауни і тенісні корти;
- ресторани і бари;
- казино.
Зазначається, що у 52% нових інфікованих коронавірусом в Польщі вже виявили британський варіант.
Раніше ми писали, що в Сербії повернули жорсткий карантин, а в Португалії пом'якшують карантинні обмеження, введені в січні для боротьби з пандемією коронавірусу.
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