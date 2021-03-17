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У Польщі оголосили національний локдаун через COVID-19

17 березня, 18:32

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Обмеження діятимуть до 9 квітня

У Польщі через несприятливу епідеміологічну ситуацію, що виникла через COVID-19, з суботи, 20 березня, запроваджують національний локдаун по всій країні.

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Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає RMF24.

За його словами, обмеження діятимуть до 9 квітня. Однак, якщо ситуація не погіршиться – національний локдаун продовжать.

Що буде закрито:

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  • готелі та місця розміщення (крім готелів для робітників і тих, хто у відрядженні);
  • торгові центри (крім продуктових магазинів, аптек, кіосків преси);
  • кінотеатри, театри, концертні зали, опери та музеї;
  • гірськолижні траси;
  • басейни, аквапарки, спортзали, сауни і тенісні корти;
  • ресторани і бари;
  • казино.

Зазначається, що у 52% нових інфікованих коронавірусом в Польщі вже виявили британський варіант.

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Раніше ми писали, що в Сербії повернули жорсткий карантин, а в Португалії пом'якшують карантинні обмеження, введені в січні для боротьби з пандемією коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Польща карантин коронавірус локдаун
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