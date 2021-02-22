У Польщі очікують нову хвилю коронавірусу: закривають лижні курорти

Влада Польщі очікує погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 в найближчий місяць, тому має намір знову посилити коронавірусні обмеження.
Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.
Уряд оголосить про своє рішення в середині тижня. І найголовніше для влади – закрити гірськолижні курорти. За словами міністрів, ідея полягає в тому в тому, щоб закрити ті сфери, які чинять найменший вплив на економіку.
Крім того, уряд закриє кордони, особливо південні. Перетнути їх зможуть тільки особи з тестом на коронавірус. В іншому випадку необхідно буде відправитися на карантин. Відновлення обмежень є обов'язковим, тому що, згідно з урядовими дослідженням, Польщу очікує місяць безперервного зростання числа заражень.
Водночас видання підкреслює, що коронавірусні обмеження не торкнуться готелів. На користь їхньої роботи є фінансовий аргумент – економічне життя поступово оживає, чимало людей їздять Польщею у справах, тому готелі необхідні. Окрім того, при дотриманні відповідного санітарного режиму вони не є небезпечними. Тому – хоча це питання все ще обговорюється – готелі, швидше за все, залишаться відкритими.
Нагадаємо, в жовтні-2020 вся Польща потрапила в "червону" зону по коронавірус .
Також повідомлялося, що в очікуванні третьої хвилі COVID-19 Польща продовжила карантин .
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