У Польщі очікують нову хвилю коронавірусу: закривають лижні курорти

У найближчий місяць ситуація з COVID-19 буде погіршуватися, прогнозують в уряді

Влада Польщі очікує погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 в найближчий місяць, тому має намір знову посилити коронавірусні обмеження.

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Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Уряд оголосить про своє рішення в середині тижня. І найголовніше для влади – закрити гірськолижні курорти. За словами міністрів, ідея полягає в тому в тому, щоб закрити ті сфери, які чинять найменший вплив на економіку.

Крім того, уряд закриє кордони, особливо південні. Перетнути їх зможуть тільки особи з тестом на коронавірус. В іншому випадку необхідно буде відправитися на карантин. Відновлення обмежень є обов'язковим, тому що, згідно з урядовими дослідженням, Польщу очікує місяць безперервного зростання числа заражень.

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Водночас видання підкреслює, що коронавірусні обмеження не торкнуться готелів. На користь їхньої роботи є фінансовий аргумент – економічне життя поступово оживає, чимало людей їздять Польщею у справах, тому готелі необхідні. Окрім того, при дотриманні відповідного санітарного режиму вони не є небезпечними. Тому – хоча це питання все ще обговорюється – готелі, швидше за все, залишаться відкритими.

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Нагадаємо, в жовтні-2020 вся Польща потрапила в "червону" зону по коронавірус .

Також повідомлялося, що в очікуванні третьої хвилі COVID-19 Польща продовжила карантин .

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