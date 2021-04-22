У Польщі поступово пом'якшують карантинні обмеження

У деяких провінціях частково відновлять очне навчання в школах, роботу перукарень та салонів краси

У Польщі з понеділка, 26 квітня, поступово почнуть пом'якшувати карантин.

Реклама

Про це йдеться на сайті польського уряду.

Карантинні обмеження почнуть послаблювати в 11 провінціях Польщі. Буде дозволено частково відновити очне навчання в школах (для учнів 1-3 класів), роботу перукарень та салонів краси.

Однак в провінціях Поморське, Нижньосленське, Великопольське, Лодзьке й Опольське поки не планують пом'якшувати карантин.

В тренді НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальники

За останньою статистикою, в Польщі за весь час пандемії на коронавірус захворіли 2,7 млн осіб. Водночас побороли хворобу 2, 35 млн осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 62 тисяч хворих.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні за минулу добу зафіксували 12 162 нових випадки коронавірусу, але при цьому одужали 14 720 осіб. В Україні вже вакцинували 477 тисяч осіб. Тим часом Київ може перестрибнути з червоної зони в жовту завдяки поліпшенню епідеміологічної ситуації.

Читайте також детальніше, як будемо святкувати Великдень на карантині.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама