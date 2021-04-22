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У Польщі поступово пом'якшують карантинні обмеження

22 квітня, 00:17

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У деяких провінціях частково відновлять очне навчання в школах, роботу перукарень та салонів краси

У Польщі з понеділка, 26 квітня, поступово почнуть пом'якшувати карантин.

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Про це йдеться на сайті польського уряду.

Карантинні обмеження почнуть послаблювати в 11 провінціях Польщі. Буде дозволено частково відновити очне навчання в школах (для учнів 1-3 класів), роботу перукарень та салонів краси.

Однак в провінціях Поморське, Нижньосленське, Великопольське, Лодзьке й Опольське поки не планують пом'якшувати карантин.

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За останньою статистикою, в Польщі за весь час пандемії на коронавірус захворіли 2,7 млн осіб. Водночас побороли хворобу 2, 35 млн осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 62 тисяч хворих.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні за минулу добу зафіксували 12 162 нових випадки коронавірусу, але при цьому одужали 14 720 осіб. В Україні вже вакцинували 477 тисяч осіб. Тим часом Київ може перестрибнути з червоної зони в жовту завдяки поліпшенню епідеміологічної ситуації.

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