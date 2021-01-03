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У Польщі за страшних обставин загинув українець

3 січня, 21:06

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Тіло 30-річного чоловіка виявили на місці пожежі

У польському Вроцлаві сталася пожежа в будинку, в результаті якої загинув 30-річний громадянин України.

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Про це повідомляє місцева радіостанція ZET, посилаючись на пресслужбу Державної пожежної служби Польщі.

Повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі багатоквартирного будинку в центральній частині Вроцлава надійшло близько опівночі.

Прибулі на місце подій пожежники виявили, що вогнем була охоплена тільки одна кімната квартири, в якій знаходився труп 30-річного українця.

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Задля встановлення точної причини займання слідчі звернулися до фахівців з пожежогасіння, однак попередньо вогонь міг спалахнути через непогашену свічку.

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Нагадаємо, що минулого літа в Польщі сталася пожежа в хостелі, в якому проживали 12 осіб, в тому числі і українські заробітчани. Лише дивом обійшлося без жертв. Потім виявилося, что будівля зайнялася через підпал.

А місяць тому на заході Польщі виявили тіло 47-річного українця, який лежав біля згорілого автомобіля в місті Новий Томишль.

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Польща українці за кордоном Вроцлав пожежа українці в Польщі
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