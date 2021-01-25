Русский
$ 28,16
34,25
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У Польщі п'яний українець на авто зніс дев'ять могил на кладовищі

25 січня, 15:12

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Легковик протаранив огорожу цвинтаря

В 12-тисячному місті Вронкі на заході Польщі 21-річний українець на легковому автомобілі протаранив огорожу місцевого кладовища і зніс десяток могил.

Реклама

Про це поліція в Шамотулах (Великопольське воєводство) повідомляє на своїй сторінці Facebook .

Молодий водій на Volkswagen Passat не впорався з керуванням і врізався паркан цвинтаря. Протаранивши його, автомобіль в'їхав на територію поховань і пошкодив 9 надгробків.

Тест на алкоголь показав, що українець за кермом перебував у нетверезому стані. В його організмі виявили 1,2 проміле алкоголю. Хлопця затримали, а машину конфіскували. Місцева поліція займається розслідуванням справи.

Facebook: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
Реклама

Facebook: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

В тренді
Путін нарешті дав відповідь про палац під Геленджиком

Нагадаємо, в січні-2020 в Польщі вандали осквернили братську могилу воїнів УПА.

Як заявили в МЗС Польщі, цей акт вандалізму був спробою посварити Київ і Варшаву.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Польща кладовище вандалізм могила українці в Польщі

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

ЄС перегляне угоду про асоціацію з Україною. Що це означає для нас?
ЄС перегляне угоду про асоціацію з Україною. Що це означає для нас?Економіка
Російський
Російський "Газпром" допустив зупинку "Північного потоку – 2"Економіка
Влада Норвегії пояснила смерті після COVID-вакцинації (відео)
Влада Норвегії пояснила смерті після COVID-вакцинації (відео)Євросоюз
"Це ганьба": Угорщина знову звернулася до ОБСЄ через УкраїнуПолітика
В Італії підняли на берег 70-тонну тушу кита: фото
В Італії підняли на берег 70-тонну тушу кита: фотоЄвросоюз
Діалог з Росією і підтримка
Діалог з Росією і підтримка "Північного потоку-2": чим відомий наступник МеркельЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти