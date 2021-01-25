У Польщі п'яний українець на авто зніс дев'ять могил на кладовищі

В 12-тисячному місті Вронкі на заході Польщі 21-річний українець на легковому автомобілі протаранив огорожу місцевого кладовища і зніс десяток могил.

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Про це поліція в Шамотулах (Великопольське воєводство) повідомляє на своїй сторінці Facebook .

Молодий водій на Volkswagen Passat не впорався з керуванням і врізався паркан цвинтаря. Протаранивши його, автомобіль в'їхав на територію поховань і пошкодив 9 надгробків.

Тест на алкоголь показав, що українець за кермом перебував у нетверезому стані. В його організмі виявили 1,2 проміле алкоголю. Хлопця затримали, а машину конфіскували. Місцева поліція займається розслідуванням справи.

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Нагадаємо, в січні-2020 в Польщі вандали осквернили братську могилу воїнів УПА.

Як заявили в МЗС Польщі, цей акт вандалізму був спробою посварити Київ і Варшаву.

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