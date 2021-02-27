У Польщі п'яний українець за кермом влетів у вітрину магазина (фото)

У Польщі п'яний українець за кермом автомобіля Seat Cordoba влетів в магазин. Чоловік приїхав за покупками і не впорався з керуванням авто.
Про це повідомляє польське видання wlkp112.pl.
Зазначається, що чоловік не зміг припаркуватися і в'їхав в скляну стіну дисконту. На місце події свідки викликали поліцію, яка затримала п'яного водія.
Під час перевірки виявилося, що українець не мав водійського посвідчення. Більш того, у нього не було навіть справжнього страхового поліса на авто.
Поки невідомо, яке покарання отримає громадянин України. Його подальшу долю вирішить суд.
Раніше ми повідомляли, що п'яний українець влаштував лобове ДТП в Польщі. Через невдалий маневр водія мікроавтобуса п'ятеро осіб потрапили до лікарні.
Також нагадаємо, раніше в польському селі Кобеля вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем.
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