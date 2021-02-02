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У Польщі розбили табличку на вшанування комуністки з УРСР: Україна вимагає покарати вандалів

2 лютого, 22:16

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Меморіальна табличка була присвячена Олені Кульчицькій, Вінценті Тарнавській та Гелені Дойч

/ Фото: Facebook

У польському Перемишлі невідомі знищили меморіальну табличку, присвячену українській художниці Олені Кульчицькій, польській активістці у боротьбі за незалежність Вінценті Тарнавській та американській жінці-психоаналітику Гелен Дойч.

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Посольство України в Польщі рішуче засудило цей акт вандалізму і вимагає притягнення винних до відповідальності, про що повідомляє на сторінці у Facebook.

Як передає Укрінформ, акт вандалізму вчинено вночі проти вівторка, 2 лютого. Табличку було встановлено у вересні-2020 на честь української, польської та єврейської діячок – Олени Кульчицької, Вінценти Тарнавської та Гелен Дойч – на будинку в центрі Перемишля, де вони проживали наприкінці XIX – на початку XX століття.

/ Фото: Facebook

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Згоду на встановлення таблички дали мешканці будинку, а також відділ архітектури Підкарпатського воєводства. Свої застереження щодо змісту таблички висловив Інститут національної пам’яті Польщі. В ІНП Польщі зазначили, що прізвище Олени Кульчицької на табличці є елементом пропагування комунізму в публічному просторі. Як зауважили в ІНП, Кульчицька була активною комуністичною діячкою в СРСР, зокрема депутатом Верховної Ради УРСР в 1951-1956 роках.

Проти встановлення цієї меморіальної таблички у Перемишлі виступали польські націоналістичні організації.

Нагадаємо, у січні 2020-го в Польщі вандали осквернили братську могилу вояків УПА.

Як заявили в МЗС Польщі, цей акт вандалізму був спробою посварити Київ і Варшаву.

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Польща вандалізм націоналісти Перемишль Інститут національної пам'яті

Джерело: Сьогодні

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