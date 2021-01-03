У Польщі вибухнув скандал через вакцинацію знаменитостей від COVID-19

Матеуш Моравецький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Початок вакцинації від COVID-19 у Польщі супроводжується скандалом. Відомі персони зробили щеплення, не дотримуючись черги.

Реклама

Про це повідомляє TVN24.

Кампанія вакцинації від коронавірусу стартувала 27 грудня. І першими мали прищеплювати медпрацівників.

З-поміж "вакцинованих поза чергою" помітили:

представників акторської професії – Христину Янду, Марію Северин і Віктора Зборовського;

колишнього віцепрем'єр-міністра, а нині депутата Європарламенту Лешека Міллера.

Читайте також: У США фармацевт навмисно зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу

Реклама

Усі вони визнали, що вакцинувалися першою дозою.

"Інформація у ЗМІ про відомих людей, зокрема про людей зі світу культури і політики, які були вакциновані поза чергою, – це справжній скандал", – підкреслив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський оголосив, що в понеділок Варшавський медичний університет перевірять щодо розподілу вакцин.

Університет, своєю чергою, також заявив, що хоче розслідувати це питання.

Раніше він повідомив, що отримав декілька сотень доз від Державного управління матеріальних резервів, які мали бути використані до кінця року.

Реклама

Одначе глава Державного управління матеріальних резервів Міхал Кучмеровський спростував цю інформацію. Він підкреслив, що медичний університет не одержував додаткових вакцин і "вже точно не для знаменитостей".

Нагадаємо, у світі спостерігають брак вакцини від коронавірусу. Німецька компанія BioNTech шукає можливостей, аби збільшити обсяги виробництва для вакцинації максимальної кількості людей і країн.

А тим часом Польща заявила, що безплатно вакцинуватиме українських мігрантів:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама