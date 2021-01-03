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У Польщі вибухнув скандал через вакцинацію знаменитостей від COVID-19

3 січня, 17:42

Ольга Литвин Ольга Литвин

Першими мали прищепити медпрацівників, а не відомих особистостей

Матеуш Моравецький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Матеуш Моравецький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Початок вакцинації від COVID-19 у Польщі супроводжується скандалом. Відомі персони зробили щеплення, не дотримуючись черги.

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Про це повідомляє TVN24.

Кампанія вакцинації від коронавірусу стартувала 27 грудня. І першими мали прищеплювати медпрацівників.

З-поміж "вакцинованих поза чергою" помітили:

  • представників акторської професії – Христину Янду, Марію Северин і Віктора Зборовського;
  • колишнього віцепрем'єр-міністра, а нині депутата Європарламенту Лешека Міллера.

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Усі вони визнали, що вакцинувалися першою дозою.

"Інформація у ЗМІ про відомих людей, зокрема про людей зі світу культури і політики, які були вакциновані поза чергою, – це справжній скандал", – підкреслив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський оголосив, що в понеділок Варшавський медичний університет перевірять щодо розподілу вакцин.

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Університет, своєю чергою, також заявив, що хоче розслідувати це питання.

Раніше він повідомив, що отримав декілька сотень доз від Державного управління матеріальних резервів, які мали бути використані до кінця року.

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Одначе глава Державного управління матеріальних резервів Міхал Кучмеровський спростував цю інформацію. Він підкреслив, що медичний університет не одержував додаткових вакцин і "вже точно не для знаменитостей".

Нагадаємо, у світі спостерігають брак вакцини від коронавірусу. Німецька компанія BioNTech шукає можливостей, аби збільшити обсяги виробництва для вакцинації максимальної кількості людей і країн.

А тим часом Польща заявила, що безплатно вакцинуватиме українських мігрантів:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Польща скандал вакцинація
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