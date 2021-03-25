У Польщі помер шостий українець, який постраждав у ДТП: легені були знищені

У Польщі помер ще один українець, який їхав в автобусі "Познань – Херсон", що злетів з траси і потрапив у ДТП неподалік Перемишля. Це вже шостий загиблий у страшній аварії, яка сталася 5 березня. 45-річний Василь з Тернопільщини помер минулої ночі в госпіталі міста Жешув.

Реклама

А в лікарні Перемишля продовжують боротися за життя 28-річної Анастасії з Кам'янця-Подільського. Дівчина в комі. Вона єдина з постраждалих у цій аварії залишається в Польщі на лікуванні.

Але у важкому стані залишається ще одна українка з аварії вже іншого нашого автобуса, який злетів з траси в тому ж місці рівно через тиждень. Там загинув водій. Його тіло повинні відправити до України в понеділок, 29 березня, разом з шостим померлим з автобуса "Познань – Херсон", повідомили в консульстві України в Любліні.

Консул України в Любліні Василь Павлюк розповів:

"На жаль, його не витягли лікарі. У нього були знищені легені. Сподівалися, що він вийде з коми. Це у нас шоста жертва аварії. П'ятеро загинули на місці, це шоста особа, яка в тій аварії попередній загинула. Дівчинка перебуває ще в комі, за неї борються лікарі".

Нагадаємо, в Польщі водієві автобуса висунули звинувачення в ненавмисному скоєнні ДТП.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама