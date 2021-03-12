У Польщі тести на COVID-19 продаватимуть у магазинах : результат – за 10 хвилин

З початку наступного тижня по всій Польщі в магазинах мережі Biedronka з'являться експрес-тести на коронавірус.

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Про це повідомляє видання Yavp.pl.

Це будуть тести виробництва швейцарської компанії Prima Lab. Їхня точність становить 98,3%. Перевіритися можна буде в домашніх умовах, для цього потрібна лише крапля крові, а результат буде доступний вже через 10 хвилин.

Тести Primacovid, які продаватиме Biedronka – це так звані серологічні тести. Вони можуть виявляти, чи виробилися у людини антитіла IgG та IgM проти коронавірусу. Тести будуть в продажу до вичерпання запасів. Ціна за 1 шт – 49,99 злотих (360 грн). При цьому Biedronka запровадила ліміт на покупки: не більше трьох тестів на одного клієнта.

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Услід за "Бєдронкою" тести на COVID-19 незабаром мають почати продавати ще в одній популярній торговельній мережі в Польщі – Lidl. Там обіцяють, що тести з’являться за кілька або за кільканадцять днів. При цьому Lidl хоче продавати не лише серологічні тести, а й такі, які викривають наявність COVID-19 під час хвороби.

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Нагадаємо, у Польщі очікують нову хвилю коронавірусу, тому закривають лижні курорти.

Також повідомлялося, що українців у Польщі вакцинуватимуть від коронавірусу. Для цього потрібно легально проживати на території республіки і мати карту тимчасового або постійного проживання.

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