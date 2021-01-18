У Польщі українцю дали 20 місяців тюрми за побиття п'яного хама

Апеляційний суд пом’якшив провину громадянина України, але все одно відправив його за грати

У польському Кракові апеляційний суд виніс остаточний вирок українцеві, який вдарив поляка в обличчя. Наш земляк повинен буде провести за гратами 1 рік та 8 місяців.

Про це повідомляє місцеве видання dziennikpolski24.pl.

Інцидент стався ще 2018 року. Тоді перед одним із хостелів сильно п'яний громадянин Польщі Лукаш Б., якого раніше виселили звідти через неплатежі та крадіжки, словесно образив 40-річного українця Максима Б. Той у відповідь вдарив його один раз по обличчю. Від удару поляк впав на землю і на мить втратив свідомість. Його відвезли до лікарні з переломом носа та серйозною черепно-мозковою травмою. Лікарям довелося робити операцію.

Судовий медексперт заявив, що травми Лукаша могли бути спричинені падінням, а не самим ударом, однак справа дійшла до суду. Там постраждалий всю вину звалив на українця, описуючи його як агресивного чоловіка, якого боялися навіть співвітчизники. Себе ж представив як спокійну людину, яка не зловживає алкоголем. Але свідки розповіли інше, вказавши, що саме він є пияком та зачинщиком конфліктів.

Окружний суд у Кракові засудив українця до 3-х років в’язниці за заподіяння серйозної шкоди здоров’ю потерпілому, адже у того виникли проблеми зі слухом. Водночас суд відмовив позивачеві у виплаті компенсації, зазначивши, що саме поляк спровокував інцидент.

Незадовго до оголошення вироку Лукаш помер. У відповідь Максим оскаржив рішення суду. В апеляційній інстанції перекваліфікували кримінальну статтю й зменшили вирок громадянину України до 20 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у грудні-2020 у Польщі суд виправдав українця за вбивство п'яного іноземця.

Також писалося, що на півдні Польщі в результаті різанини отримали важкі поранення двоє українських студентів. Як виявилося, різанину влаштував їхній співвітчизник.

Новини "Сьогодні" розповідали про смерть молодої українки у Польщі:

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