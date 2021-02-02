У Польщі українець зірвався з лісів на будівництві 100-метрового хмарочоса

У столиці Сілезького воєводства на півдні Польщі – місті Катовіце – 55-річний українець, який працював на спорудженні 100-метрової будівлі, зірвався з будівельних риштувань.

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Про це повідомляє місцеве видання Dziennik Zachodni .

Інцидент стався на будмайданчику хмарочоса Global Office Park, де заробітчанин зірвався з будівельних конструкцій споруджуваного офісного будинку. Чоловік перебував на 12-му поверсі і впав на 11-й. В результаті падіння він отримав травму голови і втратив свідомість.

Через те, що все відбувалося на будівельному майданчику, пожежна машина не змогла підібратися досить близько, щоб евакуювати постраждалого по драбині. Тоді пожежники почали надавати чоловікові долікарську допомогу нагорі.

Щоб евакуювати його, довелося викликати спеціалізовану висотно-рятувальну групу з міста Радзьонкув. Їм вдалося спустити потерпілого за допомогою будівельного крана. Вся операція з порятунку тривала близько 2-х годин. Українця госпіталізували у важкому стані в лікарні в місті Сосновець.

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Нагадаємо, в польському Гданську 31-річний українець загинув, коли під час навантаження добрив на нього з 2-метрової висоти впав вантаж з укладальника.

Також повідомлялося, що в Польщі українець на фурі виїхав на залізничний переїзд і потрапив під потяг – смерть була миттєвою.

Окрім того, в місті Озімек на українця, який працював на будівництві, впав шматок залізобетону і проломив йому голову. Врятувати заробітчанина не вдалося.

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