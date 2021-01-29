У Польщі поновилися протести проти заборони абортів (фото)

На протести люди вийшли в більш ніж 30 містах

У Польщі після того, як в силу вступило рішення Конституційного суду про заборону абортів, в багатьох містах люди вийшли на протести.

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Про це повідомляє RMF24.

Мітинги пройшли в більш ніж 30 містах.

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У Варшаві поліція затримала як мінімум трьох учасників протесту, які ввірвалися на територію Конституційного трибуналу. Серед них одна з лідерів Польської національної жіночої страйку Клементина Суханова.

У поліції заявили, що деякі демонстранти поводилися агресивно. Один поліцейський був поранений.

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Нагадаємо, в Польщі в середу, 27 січня, було опубліковано і відповідно вступило в силу рішення Конституційного суду про посилення заборони абортів, згідно з яким аборти тепер дозволені лише у разі зґвалтування або загрози життю жінки.

22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі заборонив аборти, навіть якщо плід невиліковно хворий, і вже наступного дня в країні спалахнули протести.

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