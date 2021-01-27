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У Польщі набула чинності заборона на аборти: протестувальники заблокували центр Варшави

27 січня, 22:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

По всій країні відбуваються стихійні мітинги

У Польщі в середу, 27 січня, було опубліковано і відповідно набуло чинності рішення Конституційного суду про посилення заборони абортів, згідно з яким аборти тепер дозволені лише у разі зґвалтування або загрози життю жінки. У зв'язку з цим в країні знову розгораються протести.

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Про це повідомляє телеканал TVN 24.

/ Фото: Reuters

Ще до опублікування рішення в середу громадські організації анонсували протести і до вечора люди вийшли на вулиці польських міст на стихійні мітинги.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, кілька сотень протестувальників зібралися біля будівлі Конституційного суду в центрі Варшави, заблокувавши прилеглі вулиці.

/ Фото: Reuters

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Поліція намагається умовити присутніх розійтися через гучномовці, зокрема нагадуючи про заборону масових зібрань в країні через карантин у зв'язку з коронавірусом.

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/ Фото: Reuters

Нагадаємо, 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі заборонив аборти, навіть якщо плід невиліковно хворий і вже на наступний день в країні спалахнули протести.

На початку листопада уряд Польщі призупинив впровадження заборони на аборти через масові протести по всій країні, а президент Анджей Дуда запропонував ухвалити новий закон і дозволити аборти у разі, якщо плід має дефекти, що загрожують життю дитини.

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Польща протести жінки аборти
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