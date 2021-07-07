Русский
$ 27,25
32,26
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У Польщі висунули нові звинувачення проти екс-глави Укравтодору

7 липня 2021 22:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Славомір Новак, як і раніше, заперечує всі звинувачення і відмовляється давати свідчення

Славомір Новак / колаж "Сьогодні"

Славомір Новак / колаж "Сьогодні"

Окружна прокуратура Варшави висунула додаткові звинувачення колишньому керівникові "Укравтодору"Славоміру Новаку – йому інкримінують отримання хабарів при реалізації замовлень на будівництво доріг в Україні на суму 315 тис. євро.

Про це повідомило польське інформагентство РАР.

Реклама

"Сьогодні прокурор оголосив Славомір Новаку змінене корупційне звинувачення, яке включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро для підтримки компанії при отриманні та виконанні публічних замовлень, що стосуються будівництва та ремонту доріг в Україні", – розповіла спікер варшавської прокуратури Александра Скшиняц.

За її словами, нові звинувачення також стосуються періоду, коли Новак виконував обов'язки глави "Укравтодору".

Читайте також: Ексголова "Укравтодору" збився зі шляху: хто такий Новак і які наслідки його затримання

Водночас, як зазначає агентство, Новак, як і раніше, заперечує всі звинувачення і відмовляється від свідчень.

Реклама

Зазначимо, Славомір Новак був затриманий в квітні 2020 року. Як вважає слідство, будучи главою "Укравтодору" він отримував матеріальну вигоду в обмін на укладення з фірмами-підрядниками контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні та брав участь у відмиванні отриманих грошей. Припускається, що таким способом він отримав понад 9,2 млн грн. У квітні його випустили під заставу.

Не пропусти!
Англія – Данія: онлайн-трансляція другого півфіналу Євро-2020
Англія - Данія

Нагадаємо, 7 липня в Польщі в рамках розслідування щодо екс-керівника "Укравтодору" Славоміра Новака затримали ще одну фігурантку – нею виявилася громадянка України.

Про що ще говорять в Україні та світі 7 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":

,

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Данілов: Франція і Німеччина винні у нападі Росії на Україну
Данілов: Франція і Німеччина винні у нападі Росії на УкраїнуВлада
Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
Угорщина почне отримувати газ в обхід України – будівництво газопроводу завершилося
Угорщина почне отримувати газ в обхід України – будівництво газопроводу завершилосяЕкономіка
Жодного діалогу з Путіним: президент Литви зробив заяву щодо Росії і Криму
Жодного діалогу з Путіним: президент Литви зробив заяву щодо Росії і КримуВлада
Не розженешся. Всі автомобілі в Європі обладнають системою обмеження швидкості
Не розженешся. Всі автомобілі в Європі обладнають системою обмеження швидкостіАвто
У Польщі в суперечці про Крим зарізали українця (фото)
У Польщі в суперечці про Крим зарізали українця (фото)Євросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти