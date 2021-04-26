У Португалії вперше за 9 місяців ніхто не помер від коронавірусу

Португалія доволі успішно бореться з коронавірусом – вперше майже з минулого літа в країні за добу не помер жоден заражений коронавірусом.
Про це повідомили в місцевому Міністерстві охорони здоров'я.
За даними відомства, станом на 26 квітня з початку пандемії в країні зареєстрували 834 638 випадків COVID-19 – це на 196 більше, аніж напередодні. Це колосальний спад порівняно з січневими показниками, коли в країні щодня фіксували по 15 тисяч хворих.
Читайте також: Президент Португалії заразився коронавірусом
Однак кількість смертей лишилася на незмінному рівні – 16 965 осіб. Востаннє про відсутність смертей від коронавірусу в Португалія повідомляли 3 серпня.
При цьому за минулу добу 326 людина одужали від COVID-19.
У відомстві з охорони здоров'я підкреслили, що країна лишається в "зеленій" карантинній COVID-зоні (коефіцієнт передачі інфекції нижчий за 1, а на 100 тисяч жителів припадає 70,4 випадки захворювання).
Станом на сьогодні від коронавірусу в Португалії вакцинували 2,9 млн осіб, з них однієї дозою – 2,1 млн, двома – 788 тис. Однак серед людей від 80 років і старше хоча б одну дозу препарату отримали вже 90% осіб.
Нагадаємо, що цього місяця в Португалії послабили карантинні обмеження на тлі успішного стримування вірусу.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк