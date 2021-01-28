У Португалії заборонили виїжджати з країни

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію Португалія вводить обмеження для громадян, які бажають поїхати за кордон.
Про це повідомляє The Guardian.
Влада заявила про введення обмежень на вильоти повітряним і наземним транспортом протягом 15 днів.
Наразі в Португалії зафіксували одну з найгірших спалахів в світі.
За останніми даними, в Португалії було зафіксовано понад 690 тисяч випадків коронавірусу, за останню добу стало відомо про 15 тисяч нових випадків зараження.
Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, за весь час з початку пандемії померли понад 11 тисяч осіб, а одужали – 485 тисяч.
До речі, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 100 млн осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померло вже понад два мільйони осіб.
Також повідомлялося, що Італія планує випустити власну вакцину від коронавірусу, розроблену компанією ReiThera, у вересні 2021 року.
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