У Португалії заборонили виїжджати з країни

У країні зафіксували один з найгірших спалахів COVID-19 в світі

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію Португалія вводить обмеження для громадян, які бажають поїхати за кордон.

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Про це повідомляє The Guardian.

Влада заявила про введення обмежень на вильоти повітряним і наземним транспортом протягом 15 днів.

Наразі в Португалії зафіксували одну з найгірших спалахів в світі.

За останніми даними, в Португалії було зафіксовано понад 690 тисяч випадків коронавірусу, за останню добу стало відомо про 15 тисяч нових випадків зараження.

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Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, за весь час з початку пандемії померли понад 11 тисяч осіб, а одужали – 485 тисяч.

До речі, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 100 млн осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померло вже понад два мільйони осіб.

Також повідомлялося, що Італія планує випустити власну вакцину від коронавірусу, розроблену компанією ReiThera, у вересні 2021 року.

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