В уряді Німеччини відреагували на ідею надання Україні зброї

У ФРН заявили, що за нинішнього уряду зміни позиції не буде – вони за вирішення конфлікту на Донбасі політичним шляхом

Чинний уряд Німеччини не надаватиме Україні озброєнь, незважаючи на те, що підтримує нашу країну. Таким чином представник уряду Штеффен Зайберт відреагував на заяву співголови партії Зелених Роберта Габека про необхідність надання Києву оборонної зброї.

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Про це повідомляє DW.

"Ми сповідуємо обмежувальну і відповідальну політику експорту озброєнь і, щодо України, не надаємо дозволів для (експорту. – Ред.) бойової зброї", – заявив Зайберт у середу.

Представник уряду підкреслив, що він може говорити тільки про уряд цієї каденції, і тут зміни позиції не буде.

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Водночас Зайберт зазначив, що уряд Німеччини підтримує Україну і необхідність вирішення конфлікту на Донбасі політичним шляхом.

Тим часом у німецькому МЗС заявили, що їм невідомо про актуальні запити Києва про надання зброї.

Нагадаємо, 25 травня співголова німецької Партії зелених Роберт Габек заявив, що на його думку Україні важко відмовити в праві на отримання оборонних озброєнь.

У квітні німецькі ЗМІ писали, що Україна звернулася до Німеччини з проханням про постачання оборонних озброєнь для захисту свого узбережжя на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією і вперше отримала підтримку такої ідеї з двох сторін.