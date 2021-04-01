В уряді Німеччини заговорили про мораторій на "Північний потік – 2"

У Німеччині закликали запровадити мораторій на добудову російського газопроводу "Північний потік 2", оскільки він може серйозно нашкодити відносинам зі Сполученими Штатами.
Про це заявив координатор зі зв'язків з США при уряді ФРН і однопартієць канцлера Ангели Меркель Петер Баєр, передає видання Wirtschaftswoche.
"Цей проєкт є серйозним каменем спотикання для перезавантаження трансатлантичних відносин. Американці чекають, що ми не тільки змінимо нашу риторику, а й доведемо діями. Тому я виступаю за мораторій на "Північний потік – 2", – заявив він.
За словами Баєра, Німеччина повинна зважати на думку влади США, які є різким і послідовним критиком проєкту другої гілки газопроводу "Північний потік", оскільки їй невигідна ізоляція від Сполучених Штатів.
"Сильна Європа – так. Ізоляції від США – ні", – заявив політик.
Нагадаємо, 28 березня держсекретар США Ентоні Блінкен дав зрозуміти владі Німеччини, що якщо вони продовжать будувати "Північний потік – 2", то санкції будуть посилені.
Раніше президент США Джо Байден назвав російський проєкт "невигідною операцією для Європи", при цьому американці хочуть зміцнити відносини з Німеччиною, що як і раніше виступає за його завершення.
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