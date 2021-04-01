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В уряді Німеччини заговорили про мораторій на "Північний потік – 2"

1 квітня, 03:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Однопартієць Меркель побоюється ізоляції від США

У Німеччині закликали запровадити мораторій на добудову російського газопроводу "Північний потік 2", оскільки він може серйозно нашкодити відносинам зі Сполученими Штатами.

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Про це заявив координатор зі зв'язків з США при уряді ФРН і однопартієць канцлера Ангели Меркель Петер Баєр, передає видання Wirtschaftswoche.

"Цей проєкт є серйозним каменем спотикання для перезавантаження трансатлантичних відносин. Американці чекають, що ми не тільки змінимо нашу риторику, а й доведемо діями. Тому я виступаю за мораторій на "Північний потік – 2", – заявив він.

За словами Баєра, Німеччина повинна зважати на думку влади США, які є різким і послідовним критиком проєкту другої гілки газопроводу "Північний потік", оскільки їй невигідна ізоляція від Сполучених Штатів.

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"Сильна Європа – так. Ізоляції від США – ні", – заявив політик.

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Нагадаємо, 28 березня держсекретар США Ентоні Блінкен дав зрозуміти владі Німеччини, що якщо вони продовжать будувати "Північний потік – 2", то санкції будуть посилені.

Раніше президент США Джо Байден назвав російський проєкт "невигідною операцією для Європи", при цьому американці хочуть зміцнити відносини з Німеччиною, що як і раніше виступає за його завершення.

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Німеччина США мораторій Північний потік 2
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