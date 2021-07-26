В ресторан тільки з довідкою: Франція посилила "ковідні" заборони

Парламент Франції ухвалив закон, який забороняє відвідування ресторанів без довідки про негативний тест на коронавірус

В музеї Парижа з негативним тестом пускають з 21 липня / Фото Reuters, Саран Мейсонньє / Колаж "Сегодня"

З серпня відвідування ресторанів і посадка на поїзди далекого прямування у Франції будуть дозволені тільки при наявності довідки про негативний тест на коронавірус. Такий результат голосування Сенату Франції в неділю, в результаті якого посилені заходи боротьби з коронавірусом .

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Сенат затвердив запропонований урядом законопроєкт, який передбачає посилення заходів боротьби з пандемією коронавируса. Документ містить такі норми:

відвідування ресторанів і посадка на поїзди далекого прямування при негативному тесті на COVID-19;

обов'язкова вакцинація всіх співробітників сфери охорони здоров'я;

обов'язкова вакцинація співробітників рятувальних служб і пожежників.

Послаблення – відвідування без "санітарних пропусків" – зроблено для відвідувачів терас ресторанів і неповнолітніх.

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Тижнем раніше в кінотеатри, театри і музеї Франції почали пускати лише щеплених, які перехворіли на COVID-19 або пред'явили негативний тест на коронавірус. Від обов'язкового тестування звільнені тільки неповнолітні.

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Посилені правила діятимуть у Франції в період режиму надзвичайного стану. Цей режим вже продовжений в країні до кінця жовтня і далі оптимізму поки немає. 24 липня влада заявила про 22 767 нових випадків коронавірусного зараження. До цього моменту у Франції загальне число хворих з початку пандемії становить майже 6 млн людина. З них 112 тисяч померли.

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Минулого тижня Франція поповнила перелік європейських країн, які відкрили кордони для українців. Для подорожі до Франції потрібно свідоцтво про вакцинацію.

Нагадаємо, що влада Італії ще в квітні ухвалила закон , який зобов'язав усіх медиків і співробітників системи охорони здоров'я в аптеках і медкабінетах, робити щеплення від коронавирусу.

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