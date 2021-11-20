У Роттердамі поліція відкрила вогонь, щоб зупинити погроми учасників COVID-протесту (відео)

У зіткнення з поліцією переросли протести в нідерландському місті Роттердам у п'ятницю ввечері, коли тисячі людей вийшли проти нових обмежень у зв'язку зі зростаючим числом хворих на коронавірус. Внаслідок зіткнень постраждали семеро людей, понад 20 було заарештовано.
Про це повідомляє видання The Gurdian.
Зіткнення
За даними європейських ЗМІ, кілька сотень найбільш агресивних протестувальників палили поліцейські машини, велосипеди, пускали феєрверки та закидали поліцію камінням. У відповідь правоохоронці застосували водомети. Довелося навіть зробити кілька попереджувальних пострілів у повітря, а також відкрити вогонь по протестувальникам.
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Внаслідок зіткнень постраждали семеро людей, у тому числі є вогнепальні поранення. Понад 20 бешкетників було заарештовано. Влада чекає ще на арешти, оскільки центр міста, де сталися заворушення, має розширену мережу відеоспостереження.
Реакція
Мер Роттердама Ахмед Абуталеб обурився влаштованими заворушеннями в місті, яке вже приготувалося до зустрічі Різдва. "Оргія насильства – я не можу інакше описати цю подію. Поліція була змушена дістати зброю і навіть зробити постріли прямим наведенням", – сказав він на прес-конференції 20 листопада.
Минулого тижня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про введення в країні на три тижні часткового локдауну. Зокрема, влада вирішила запровадити COVID-перепустки для входу до громадських приміщень.
Ситуація у ЄС
- Своїх протестів чекає і Австрія – перша країна в Європейському Союзі, в якій вакцинація від коронавірусу стала обов'язковою для всіх громадян. Також у країні вводиться повний національний локдаун.
- Раніше наукове онлайн-видання OurWorldInData повідомило, середній показник захворюваності в ЄС зріс в чотири рази за останні тижні: з трохи більше 110 нових випадків на мільйон осіб на день 1 жовтня до 446 – 18 листопада. .
- Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Спан заявив, що ситуація з коронавірусом у Німеччині зараз настільки серйозна, що не можна виключати ізоляцію навіть вакцинованих людей.