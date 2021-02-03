У літаку Ryanair п'яний пасажир побився з екіпажем через прохання надіти маску

На борту літака найбільшого європейського лоукостера Ryanair, який виконував рейс за маршрутом Тенеріфе – Манчестер, пасажир вдарив стюардесу після того, як вона попросила його надіти маску на обличчя.

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Про це з посиланням на Secret Flying повідомляє видання Lowcost.ua.

24-річний Деніел Гендрі спочатку відмовлявся надягати захисну маску в салоні літака, а коли бортпровідники нагадали йому про правила карантину – напав на них.

Оскільки пасажира неможливо було вгамувати, капітан навіть запросив екстрену посадку в найближчих аеропортах, але отримав відмову через карантин. Тому капітан вирішив розігнати літак і прибути до Манчестера на 25 хвилин раніше.

Там Гендрі вже чекала поліція і надягла на дебошира пластикові наручники. Решта пасажирів зустріли це оплесками і радісними вигуками. Сам же скандаліст при цьому навіть спробував щось співати. Чоловік свою провину визнав, а в наступному місяці йому винесуть вирок.

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Відео: Twitter/MennoSwart

Нагадаємо, в серпні-2020 на борту літака авіакомпанії KLM, що летів з Нідерландів до Іспанії, сталася бійка. Два пасажири лайнера відмовилися надягати медичні маски, це і стало причиною конфлікту.

Також повідомлялося, що в травні-2019 п'яний росіянин влаштував бійку на борту літака і зламав ногу бортпровідника.

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