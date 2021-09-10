У Швеції Путіну не раді. Податковий орган відмовився зареєструвати дитині "небезпечне" ім'я

За шведськими правилами імена не повинні бути образливими і становити небезпеку для носія

Шведська влада не дозволила батькам назвати сина Володимир Путін. Колаж: "Сьогодні"

Молодим батькам з міста Лахольм на південному заході Швеції, влада відхилила прохання назвати сина Володимиром Путіним.

Про це повідомляє радіо Sveriges Radio.

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Сім'я подала документи в Шведське податкове агентство Skatteverket, але там відмовилися їх приймати. У країні є закон, згідно з яким, батьки змушені подавати імена своїх новонароджених дітей в податкове агентство для затвердження.

Податковий орган має право відмовити в іменуванні дитини. Але для цього є тільки дві причини – ім'я не повинно ображати або доставляти дискомфорт особі, яка його отримує. При цьому радіо не вдалося дізнатися, про який варіанті в даному випадку йде мова.

Тепер батьки повинні дати новонародженому інше ім'я і прийти в органи з новою заявою для реєстрації.

Батько і мати Маркетингу

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Раніше ми повідомляли, що в Росії офіційно зареєстрували немовля під ім'ям Маркетинг – на такому незвичайному виборі наполіг його батько Дмитро Банчук з міста Пенза.

Фото: instagram.com/ban4ukov

Банчук, який сам є маркетологом, стверджує, що його дружина Тетяна була не проти цього імені. Батьками вони стали 24 листопада.

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Сам себе Дмитро називає тепер Батьком Маркетингу та вважає, що через певний час перед його сином відкриється ціле море можливостей: таке оригінальне ім'я забезпечить йому популярність серед дівчат і вступ на факультет маркетингу в будь-якому виші РФ.

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